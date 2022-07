Junger Mann nach tödlichem Unfall vor Gericht

Bad Segeberg (dpa/lno). Ein Auto kracht in einen Baum, hebt ab und schlägt in einen entgegenkommenden Bus ein. Eine 16-jährige Insassin des Busses stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Am Donnerstag (9.00 Uhr) muss sich der 22 Jahre alte Fahrer des Wagens wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Bad Segeberg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, am 24. Oktober 2020 betrunken auf einer Bundesstraße in Mözen im Kreis Segeberg unterwegs gewesen zu sein. Mit mindestens 100 Kilometern pro Stunde soll er so gegen einen Baum geprallt sein, dass der Wagen abhob und mit dem Heck in die Seite eines entgegenkommenden Linienbusses einschlug. Dabei wurde die 16-Jährige so schwer verletzt, dass sie starb. Weitere Fahrgäste erlitten Verletzungen. Nach dem Unfall flüchtete der damals 20-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Er meldete sich demnach erst einen Tag später über einen Rechtsanwalt bei der Polizei.

