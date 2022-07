HSV verleiht Meißner an Viktoria Köln

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Stürmer Robin Meißner für die laufende Saison an Viktoria Köln verliehen. Das teilten die Norddeutschen am Mittwoch mit. Der gebürtige Hamburger soll beim Drittligisten die nötige Spielpraxis erhalten. Bei den Profis des HSV hat er bisher 14 Pflichtspiele bestritten und drei Tore erzielt. Meißner gehört seit der Saison 2020/21 zum HSV. In der Rückrunde der Vorsaison war der 22-Jährige an den FC Hansa Rostock verliehen worden.

«Robin hat bei den Profis sein offensives Potenzial, allen voran seine Abschlussstärke, zweifelsfrei angedeutet. Für seine sportliche Weiterentwicklung ist es zugleich unabdingbar, dass er möglichst viele Einsatzminuten sammelt», sagte Sportvorstand Jonas Boldt. Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen setzt große Hoffnungen in den Zugang: «Wir denken, dass wir mit Robin Meißner das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive gefunden haben. Robin ist ein mehr als hochbegabter Spieler mit einem besonderen und gefährlichen Abschluss.»

© dpa-infocom, dpa:220727-99-177808/2 (dpa)