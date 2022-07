Abschied von Seeler: Hamburger Trauerfeier im Stadion

Hamburg. Die Freie und Hansestadt Hamburg organisiert im Volksparkstadion eine Trauerfeier für ihren Ehrenbürger Uwe Seeler. Das teilte der Hamburger SV am Mittwoch mit. Die Feier findet am 10. August um 14.00 Uhr in der Arena statt.

Die Veranstaltung soll «in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des HSV sowie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)» vorbereitet werden. Das Stadion werde um 13.00 Uhr geöffnet, informierte der Verein. Weitere Einzelheiten will der Senat der Hansestadt zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Die Beisetzung ist an einem anderen Tag geplant. Diese soll auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis stattfinden. Deshalb bittet die Familie Seeler um Verständnis, dass Ort und Tag der Beisetzung zunächst nicht veröffentlicht werden.

Fußball-Idol Uwe Seeler war am Donnerstag vergangener Wochen im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Fans des HSV hatten bereits vor dem Heimspiel der Hamburger in der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock (0:1) ihres Idols bei einer bewegenden Abschiedsfeier im Stadion gedacht.

