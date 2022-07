Streik beim Lufthansa-Bodenpersonal: Hamburg wenig betroffen

Hamburg (dpa/lno). Der Verdi-Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwoch hat in Hamburg zur Absage von 18 Abflügen geführt. Die Lufthansa strich 11 Flüge nach Frankfurt sowie 7 Flüge nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde die gleiche Anzahl an Flügen von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen nach Hamburg gestrichen (Stand 17.30 Uhr).

Die Lufthansa hat angekündigt, dass wegen des Warnstreiks am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen werde. Der flächendeckende Ausstand des Bodenpersonals zwingt nach Unternehmensangaben 678 Flüge in Frankfurt und 345 Flüge in München an den Boden. Betroffen sind mitten in der Ferienzeit rund 144.000 Fluggäste, die längst nicht alle umgebucht werden konnten, weil auch in den folgenden Tagen die Flieger bereits voll sind.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen. Der Warnstreik soll am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr beginnen. Aufgerufen sind ganz unterschiedliche Beschäftigtengruppen wie das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der riesigen Schlepper, die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben. In Hamburg wird das so genannte Pushback allerdings nicht von der Lufthansa-Tochter Leos, sondern von einer Tochterfirma der Flughafengesellschaft abgewickelt.

