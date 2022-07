Handball Hamburgs Handballer feilen im Trainingslager an den Abläufen

Hamburg (dpa/lno). Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat ein positives Zwischenfazit seines Trainingslagers auf Fuerteventura gezogen. «Das ist hier definitiv kein Urlaub, wir wollen die Zeit hier bestmöglich nutzen, um uns besser kennenzulernen und uns einzuspielen. Das ist sehr wichtig, damit wir die Abläufe in der Offensive und Defensive schnellstmöglich abstimmen können», sagte der dänische Linksaußen Casper Mortensen am Dienstag.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen war am Samstag auf die Kanaren-Insel aufgebrochen. Pro Tag stehen bis zu drei Trainingseinheiten auf dem Programm. Nach der Rückkehr steht am Sonntag um 13.00 Uhr ein erstes Testspiel auf dem Programm. Gegner ist mit dem dänischen Erstligisten Nordsjælland HB der ehemalige Club von HSVH-Neuzugang Andreas Magaard. Das erste Saisonspiel bestreiten die Hanseaten am 1. September gegen die SG Flensburg-Handewitt.

