Erträge bei Freilanderdbeeren im Norden stark gesunken

Ein Schild mit der Aufschrift «Erdbeeren selbstpflücken» und «Spargel» steht an einem Erdbeerfeld in Schleswig-Holstein.

Kiel (dpa/lno). Absatzprobleme infolge höherer Produktions- und Lohnkosten haben in diesem Jahr den Erdbeerbauern in Schleswig-Holstein zu schaffen gemacht. Früchte blieben deshalb auf dem Feld und teilweise wurden Flächen vorzeitig umgebrochen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Im Ergebnis werden die Erträge im Freilandanbau auf 79 Dezitonnen je Hektar geschätzt. Dies läge weit unter dem sechsjährigen Mittel von 107 Dezitonnen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr im Land auf einer Fläche von 892 Hektar Erdbeeren angebaut. Von 217 Hektar werden die Früchte erst im nächsten Jahr geerntet. Auf knapp 82 Hektar wuchsen Erdbeeren unter Folientunneln heran. Dort startete die Ernte bereits Anfang Mai, im Freiland im größeren Stil Ende Mai. Die geschätzten Erträge im Anbau unter Folientunneln lagen mit knapp 186 Dezitonnen um 23 Prozent höher als im Vorjahr. Die Gesamternte soll sich nach den aktuellen Erwartungen auf rund 6200 Tonnen belaufen.

Beim Spargel erreichte der durchschnittliche Hektarertrag mit 48 Dezitonnen nicht ganz das Vorjahresniveau. Von 403 Hektar wurden 1937 Tonnen geerntet. Die Anbaufläche war um etwa sieben Prozent größer als im Vorjahr. Die Spargelernte begann nach einem sonnigen März schon in den ersten Apriltagen. Nach einer folgenden kühlen Phase mit geringeren Erntemengen wurden ab Mitte Mai den Angaben nach gute bis sehr gute Erträge erzielt.

