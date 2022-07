2. Bundesliga Holstein-Coach Rapp will Reese halten: «Ich plane mit ihm»

Kiel (dpa/lno). Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel will den abwanderungswilligen Angreifer Fabian Reese im Verein behalten. «Ich plane mit ihm», sagte der Coach über den 24 Jahre alten Linksaußen, der vom italienischen Erstligisten US Cremonese umworben wird. «Meine Aufgabe ist es, die bestmögliche Mannschaft aufzustellen, damit wir den größtmöglichen Erfolg haben. Und Fabian Reese hat bei mir immer gespielt, wenn er fit war. Ich wäre also blöd, wenn ich sagen würde: Wir müssen ihn verkaufen», ergänzte der Coach des norddeutschen Fußball-Zweitligisten im Beitrag der «Kieler Nachrichten» (Montag).

Bisher ist der mögliche Wechsel dem Vernehmen nach an den zu hohen Kieler Ablöseforderungen gescheitert. Rapp wies aber darauf hin, dass es auch für seinen Verein immer eine finanzielle Schmerzgrenze gebe. Zumal Reese durch seinen Tore-Doppelpack beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen Marktwert noch einmal gesteigert haben dürfte.

«Das ist auch ein Stück weit das Los, wenn man Trainer von Holstein Kiel ist und nicht vom FC Barcelona», betonte der 42-Jährige. «Wenn er morgen geht, dann freue ich mich für ihn, weil er es verdient hat. Aber als Trainer sage ich ihm natürlich: Du musst bleiben!»

© dpa-infocom, dpa:220725-99-151358/2 (dpa)