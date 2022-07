DFB: E-Juniorentrainer erhält Fair-Play-Preis

Hamburg (dpa/lno). E-Juniorentrainer Mario Wiggert von der SG Bad Schwartau und Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler erhalten den Fair-Play-Preis des Deutschen Fußball-Bundes. Dies ergab die Sitzung der Fair-Play-Preis-Jury in Frankfurt, teilte der DFB am Montag mit. Wiggert hatte nach einer Fehlentscheidung eines jungen Schiedsrichters in dessen erstem Spiel diesen aufgemuntert und die Entscheidung anerkannt. «Eine falsche Entscheidung aus den richtigen Gründen zu akzeptieren, das hat mich berührt», erklärte die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin und Jury-Mitglied Bibiana Steinhaus-Webb.

Dem jungen Referee war bei seiner Premiere ein eklatanter Fehler unterlaufen: Nach dem Handspiel eines Kindes der SG Schwartau unterbrach er das Spiel mit dem Elfmeter-Pfiff. Doch als kurz darauf ein gegnerischer Spieler der SG Trave den Ball einfach ins Tor schoss, erkannte der Unparteiische dieses an und wies zur Mittellinie. Statt zu protestieren, munterte Wiggert den jungen Schiedsrichter auf: «Alles gut, Fehler passieren, dann machen wir jetzt einfach mit Tor weiter.»

Zeigler (57) erhielt den Preis als «fairster Profi». Im Nordderby der 2. Liga gegen den HSV erzielte Werder per Traumfreistoß von Marvin Ducksch das 1:1. Referee Sascha Stegemann erkannte den Treffer nicht an, da Bremens Mitchell Weiser sich in die Hamburger Drei-Mann-Mauer gedrängt hatte. Seit der Saison 2019/2020 ist dies verboten. Der Angriffsspieler muss mindestens einen Meter Abstand zur Mauer wahren. Das Stadion tobte, als Stegemann das Tor aberkannte, Zeigler schaffte es aber, indem er die Regel sachlich erklärte, die aufgebrachten Werder-Fans wieder zu beruhigen. Der HSV gewann am Ende 2:0.

