Habeck übernimmt Schirmherrschaft für «Husum Wind» 2023

Husum (dpa/lno). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) übernimmt die Schirmherrschaft für die Messe «Husum Wind» im September 2023. Er werde die viertägige Messe für Windenergie und grüne Wasserstoffindustrie am 12. September nächsten Jahres in Husum eröffnen, teilte die Messegesellschaft am Montag mit. «Wir müssen uns so schnell wie möglich aus der Klammer russischer Importe befreien», zitierten die Organisatoren den Minister. Eine beschleunigte Energiewende sei hierfür das A und O. «Wir brauchen eine starke Windwirtschaft, die uns hilft, unabhängig von fossilen Energien große Mengen Strom bereitzustellen.»

Aus Sicht von Husums Messechef Klaus Liermann unterstreicht Habecks Teilnahme die Schlüsselrolle der Windwirtschaft bei den energiewirtschaftlichen Herausforderungen. Bei der Messe im nächsten Jahr sollen neben der On- und Offshore-Windtechnologie die Transformation des Energiesystems und grüner Wasserstoff Schwerpunkte sein. Grüner Wasserstoff wird unter Einsatz von erneuerbarem Strom durch Elektrolyse gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-148265/2 (dpa)