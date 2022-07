Musetti rückt in Weltrangliste auf Rang 31 vor

Hamburg (dpa/lno). Rothenbaum-Sieger Lorenzo Musetti hat in der Tennis-Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der 20 Jahre alte Italiener, der das Hamburger Traditionsturnier am Sonntag durch 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 im Endspiel gegen den Top-Favoriten Carlos Alcaraz aus Spanien gewonnen hatte, verbesserte sich vom 62. auf den 31. Platz des ATP-Rankings. Alcaraz rückte von Rang sechs auf fünf vor. Der Hamburger Alexander Zverev, der in der Hansestadt diesmal verletzungsbedingt fehlte, ist weiterhin Zweiter, wie die ATP im aktualisierten Klassement am Montag mitteilte.

Bei den Damen rückte Rothenbaum-Gewinnerin Bernarda Pera auf Position 54 vor. Die 27 Jahre alte Amerikanerin hatte im Finale am Samstag die topgesetzte Anett Kontaveit mit 6:2, 6:4 besiegt und nach Budapest ihr zweites Turnier binnen einer Woche gewonnen. Die Estin Kontaveit ist weiter Zweite im WTA-Ranking. Als beste Deutsche liegt Angelique Kerber aus Kiel auf Position 31. Rothenbaum-Turnierbotschafterin Andrea Petkovic, die in Hamburg diesmal im Viertelfinale an Kontaveit gescheitert war, belegt nun den 68. Rang.

