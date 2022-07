Außenseiterin Pera gewinnt Titel am Rothenbaum

Hamburg. Die starke Außenseiterin Bernarda Pera hat das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Endspiel der European Open setzte sich die 27 Jahre alte Amerikanerin am Samstag in der Hansestadt verdient mit 6:2, 6:4 gegen Turnierfavoritin Anett Kontaveit aus Estland durch. Während die Weltranglisten-81. nach dem Erfolg in Budapest ihren zweiten WTA-Titelgewinn binnen einer Woche feierte, verpasste die von dem Deutschen Torben Beltz betreute Weltranglisten-Zweite Kontaveit ihren ersten Turniersieg auf Sand.

Im Duell der Finalistinnen, die bis dahin im Turnierverlauf bei der Sandplatz-Veranstaltung beide keinen Satz abgegeben hatten, fand Pera besser ins Match. Sie nahm ihrer Gegnerin gleich drei Aufschlagspiele ab und holte sich in 31 Minuten den ersten Satz.

Die topgesetzte Kontaveit, die im Viertelfinale Andrea Petkovic aus Darmstadt ausgeschaltet hatte, wurde im zweiten Durchgang zwar besser, leistete sich aber zu viele leichte Fehler. Am Ende war der zwölfte Sieg in Serie für Linkshänderin Pera nach 74 Minuten perfekt.

Derweil hat sich die Hoffnung auf einen deutschen Erfolg von Tim Pütz im Doppel nicht erfüllt. Der 34 Jahre alte Frankfurter und der Neuseeländer Michael Venus unterlagen dem Briten Lloyd Glasspool und Harri Heliovaara aus Finnland 4:6, 4:6. Deren Finalgegner sind am Sonntag der Inder Rohan Bopanna und Matwe Middelkoop (Niederlande).

