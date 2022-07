22-Jähriger fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Flensburg (dpa/lno). Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer fuhr in seinem Auto auf der Bundesstraße 5 aus Langenhorn (Kreis Nordfiesland) kommend in Richtung Enge-Sande, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge geriet er dabei gegen 2.30 Uhr auf Höhe der Lecker Straße in Enge-Sande an einen Grünstreifen und fuhr anschließend gegen einen Baum. Der 22-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

