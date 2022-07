Theaterchef Littmann geht auf Spielbudenfestival in die Luft

Hamburg (dpa/lno). Mit einem Auftritt von Theaterchef Corny Littmann («Schmidt Theater») in luftiger Höhe ist am Freitagabend das zweite Spielbudenfestival auf der Hamburger Reeperbahn eröffnet worden. Der Theatermacher balancierte dabei gemeinsam mit den Artisten der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit in 40 Metern Höhe über den Köpfen der Zuschauer. Der Eintritt auf den Spielbudenplatz ist frei, Besucher sollten jedoch den Künstler bei Gefallen Geld in den Hut werfen.

Bis Sonntag werden 15 internationale Acts auftreten. Darunter sind neben den Hochseilartisten unter anderem auch Jay Che aus Singapur mit seiner Nummer «Ping Pong Circus», das spanische Theaterensemble Cia la Tal aus Barcelona, das Hunde-Komiker-Duo Leonid Beljakov und sein Hund, der artistische Comedian Jens Ohle aus Hamburg sowie der Stangenakrobat Noah Chorny. Es gibt sechs Spielflächen auf dem Festival. Veranstaltet wird das Spielbudenfestival von der Corny-Littmann-Stiftung.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-123768/2 (dpa)