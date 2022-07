CDU: Zurückhaltung bei Ideen zu posthumer Ehrung Seelers

Hamburg (dpa/lno). Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat Zurückhaltung bei der Suche nach einer dauerhaften posthumen Ehrung Uwe Seelers in der Hansestadt angemahnt. «Uwe Seeler ist gerade gestern verstorben.» Es sei eine Selbstverständlichkeit, Angehörigen, Familie und Freunden «die nötige Zeit des Abschiednehmens zu lassen», sagte Fraktionschef Dennis Thering am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. SPD und Grüne hatten zuvor eine Umbenennung der Sylvesterallee am Volksparkstadion ins Spiel gebracht, um die Fußball-Legende und Hamburger Ehrenbürger zu ehren.

«In welchem Umfang Uwe Seeler eine posthume Ehrung erfährt, muss mit seiner Familie abgestimmt werden. Die Öffentlichkeit sollte sich zum momentanen Zeitpunkt nicht durch unkonkrete Ideenfindung überschlagen», sagte Thering. Ein angemessener Zeitpunkt für diese Diskussion werde kommen. «Ich bin sicher, dass wir mit seiner Familie diesem großartigen Menschen und Ehrenbürger unserer Stadt ein würdiges Gedenken bereiten werden.»

