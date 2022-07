Erneut Bombenblindgänger entdeckt

Kiel (dpa/lno). Bauarbeiter haben in Kiel auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule am Donnerstag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen den 250 Kilogramm schweren Blindgänger am Dienstag entschärfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vorher müssen gut 3000 Menschen im Stadtteil Hasseldieksdamm ihre Häuser und Wohnungen bis 9.00 Uhr verlassen. Sie sollen sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen. Als Ersatzunterkunft steht ab 8.00 Uhr die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 bereit.

Bereits ab 8.00 Uhr will die Polizei Straßen rund um den Fundort sperren. Die nahe gelegene Bundesstraße 76 soll mit wenigen Einschränkungen aber frei bleiben. Die Auf- und Abfahrt Kronshagen-Süd wird in Richtung Eckernförde für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Die Veloroute 10 wird für Radfahrende zwischen dem Kronshagener Weg und dem Hasseldieksdammer Weg gesperrt.

Zuletzt musste in Kiel am 1. April auf einem Werftgelände eine 1000-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Die Bombe war bei Baggerarbeiten in einer Halle auf dem Gelände von ThyssenKrupp Marine Systems gefunden worden. Die Sprengung beschädigte damals die Halle.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-119865/2 (dpa)