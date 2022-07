Jorge González entspannt bei Musik, Salsa und mit Willie

Wer an Moderator Jorge González denkt, der denkt vermutlich vor allem an einen gut gelaunten, temperamentvollen und exotischen Menschen. Natürlich kann der Kubaner auch anders. Eine ganz bestimmte Ablenkung tut ihm dabei besonders gut.

Hamburg. Wenn TV-Juror und Entertainer Jorge González (54, «Let's Dance») nach Ruhe sucht, dann dreht der Kubaner erst einmal die Musik auf. «Sport, Musik und Salsa tanzen - dabei kann ich immer richtig abschalten», sagte der Wahl-Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. Zudem helfe ihm sein Haustier beim Entspannen. «Wenn ich mit meinem Hund Willie spazieren gehe, ist die Welt in Ordnung.» Der schwarz-braune Pinscher sei immer an seiner Seite, wenn er nicht gerade auf Reisen sei. «Ein wirklich guter Freund.» Ob an seiner Seite auch ein Mann eine Rolle beim Entspannen spielt, will González indes nicht verraten. «Ein Gentleman schweigt und genießt.»

González lebt seit 1991 in Hamburg. Er arbeitet seit den 1980er Jahren als Stylist und Model. Durch seine exotischen High-Heels-Auftritte als Catwalk-Trainer 2010 bei der ProSieben-Castingsendung «Germany's Next Topmodel» wurde er bundesweit berühmt und geht zudem offen mit seiner Homosexualität um. González ist seit 2013 in der Jury der RTL-Tanzsendung «Let's Dance» und seit in diesem Jahr auch in der des slowakischen Ablegers.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-115084/2 (dpa)