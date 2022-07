Zugmaschine von Milchlaster auf Autobahn abgebrannt

Albersdorf (dpa/lno). Ein mit Milch beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 23 zwischen Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) in Brand geraten. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Autobahnpolizei am Donnerstagvormittag. Mehrere Medien berichteten. Der 31 Jahre alte Fahrer habe Rauch bemerkt und den Lastzug am Rand der Fahrbahn abgestellt. Anschließend sei die Zugmaschine in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Der Tankauflieger hielt dicht, es liefen aber Kraftstoffe aus. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, begannen die Aufräum- und Bergungsarbeiten, die bis zum Nachmittag dauerten. Die A23 blieb währenddessen in Richtung Süden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220721-99-107086/2 (dpa)