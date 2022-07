Urteil über mutmaßliche IS-Rückkehrerin

Hamburg. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen wird das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am kommenden Mittwoch das Urteil sprechen. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Die Bundesanwaltschaft wirft der 34-jährigen Deutschen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Beihilfe zum Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Die Mutter zweier Kinder soll Mitglied in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen sein, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Laut Anklage reiste sie 2014 nach Syrien und soll dort nacheinander mit drei IS-Kämpfern verheiratet gewesen sein. Mit einem der Männer soll sie eine Jesidin als Sklavin gehalten und schwer misshandelt haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat den Angaben zufolge in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert. Die Verteidigung habe keinen konkreten Antrag gestellt, hieß es.

