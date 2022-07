Magath: «Bin überzeugt, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt»

Felix Magath, damaliger Cheftrainer von Hertha BSC, spricht in einem Interview.

Hamburg (dpa/lno). Für Fußballtrainer Felix Magath ist der Hamburger SV der designierte Bundesliga-Aufsteiger in dieser Saison. «Eine so große Chance wie diese Saison wird es nicht mehr geben», sagte Magath beim TV-Sender Sky und begründete: Die Mannschaft sei größtenteils in der Zusammensetzung geblieben, der Trainer sei derselbe, Schalke und Werder Bremen als große Konkurrenten seien nicht mehr da. Folglich schlussfolgerte der ehemalige Profi und Trainer des HSV: «Und deswegen bin ich überzeugt, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt.»

Gefahren sieht Magath jedoch in den vereinsinternen Machtkämpfen. «Traditionsvereine haben das Problem, der HSV natürlich besonders, dass immer viele irgendwo ziehen an diesem Traditionsverein, aber jeder zieht nur für sich, für seine Position, und der HSV bleibt dann letztendlich immer auf der Strecke», sagte Magath.

Ein erneutes Engagement beim HSV sieht er skeptisch. «Das Problem ist ja, dass starke Menschen nicht mehr gewünscht werden. Unsere Gesellschaft hat sich dahingehend entwickelt, dass viel geredet wird, dass viel diskutiert wird, dass über alles diskutiert wird. […] Wer glaubt, im Fußball mit Diskussionen viel erreichen zu können, liegt schief», meinte der 68 Jahre alte gebürtige Franke.

Ein Lob erhielt HSV-Trainer Tim Walter. Der habe «eine Spielidee, von der ist er überzeugt. Das vermisse ich in vielen Fällen bei Vereinen und bei Trainern. Und insofern denke ich mal, wenn er jetzt seine Spielidee ein weiteres Jahr umsetzen kann, bin ich überzeugt, wird er dann auch aufsteigen».

