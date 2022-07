Ermittlungen: Versuchte Brandstiftung in Kirche?

Leezen (dpa/lno). Die Polizei ermittelt wegen eines Versuchs der schweren Brandstiftung in einer Kirche in Leezen (Kreis Segeberg). Am Montagabend gegen 18.45 Uhr hatten zwei Kirchgänger Rauchentwicklung im hinteren Bereich der Kirche bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Ermittlungen wurde im Kirchenschiff ein Karton mit Kerzen in Brand gesetzt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angabe machen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Kirchengelände, beim Betreten der Kirche oder bei der Tatausführung beobachtet haben.

