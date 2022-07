Brand Lagerhalle in Altengamme in Flammen

Hamburg (dpa/lno). Ein Großbrand in den Vierlanden hat am Mittwochvormittag die Hamburger Feuerwehr beschäftigt. 100 Kräfte seien in Altengamme im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Wasserversorgung beim Löschen gestalte sich aufgrund der abgelegenen Lage des Brandortes schwierig. Die 15 mal 30 Meter große Halle war den Angaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen. Nach noch unbestätigten Informationen hätten sich ein Mähdrescher und Heu in dem Gebäude befinden, sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-89957/2 (dpa)