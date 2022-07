Volle Strände und Karibikfeeling an der Lübecker Bucht

Urlauber und Tagestouristen genießen das Sommerwetter am Ostseestrand in Travemünde.

Travemünde (dpa/lno). Am bislang wärmsten Tag der Jahres haben am Dienstag Urlauber und Einheimische gleichermaßen Abkühlung an den Stränden der Lübecker Bucht gesucht. Bei Lufttemperaturen von 24 Grad Celsius bei Seewind und Wassertemperaturen um 18 Grad Celsius war der Strand von Travemünde schon gegen Dienstagmittag gut gefüllt. Ähnlich sah es auch an den anderen Stränden der Lübecker Bucht aus. In Timmendorfer Strand und Scharbeutz signalisierte der Internet-Strandticker für viele Strandabschnitte «sehr stark besucht».

Hannah und Stefan Froschauer aus Hamburg haben es sich unter einem grünen Pavillon am Strand von Travemünde bequem gemacht. «Wir haben unseren faltbaren Gartenpavillon mitgebracht, damit wir hier im Schatten liegen können», sagte Stefan Froschauer. «Hier drunter sind die Temperaturen recht angenehm.»

Ein paar Meter weiter schaut Mike Vrohn seinem fünfjährigen Sohn Leo beim Planschen zu. «Wir machen hier mit der ganzen Familie eine Woche Urlaub und hoffen, dass das Wetter auch weiterhin gut bleibt», sagte der Vater aus Osnabrück.

Sehr zufrieden mit dem sommerlichen Wetter ist auch Dennis Weiß, der am Strand von Travemünde die Strandbar «Lighthouse Lounge» betreibt. «Tagsüber ist bei solchem Wetter nicht so viel los, aber am Abend kommen die Gäste gerne her und genießen kühle Drinks», sagte er. «Die Arbeit ist zwar schweißtreibend, aber ich fühle mich dabei gut, weil ich weiß, dass die Gäste glücklich sind.

Trotz der Hitze und der vielen Strandbesucher herrschte bei den Helfern der DLRG am Dienstag relative Ruhe. «Wir haben bislang kein erhöhtes Einsatzaufkommen», sagte Wachleiter Christoph Ruhl. «Bislang hatten wir nur ein paar Einsätze wegen Schnittwunden und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.»

