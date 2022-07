Umgestürzter Kieslaster verteilt Ladung auf A20 in Lübeck

Lübeck (dpa/lno). Ein umgestürzter Kieslaster hat seine Ladung über die Autobahn 20 in Lübeck verteilt. In Fahrtrichtung Bad Segeberg wurden am Dienstagnachmittag beide Fahrstreifen gesperrt, in Richtung Rostock der linke Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor der Abfahrt Lübeck-Genin war demnach ein Reifen an dem Lastwagen geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Sattelzug und rammte die Mittelschutzplanke. Dabei kippte der Auflieger zur Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Die beiden linken Fahrstreifen sollen voraussichtlich bis Mittwoch gesperrt bleiben.



© dpa-infocom, dpa:220719-99-80654/2 (dpa)