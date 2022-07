Land verlängert Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Kiel (dpa/lno). Wer in Schleswig-Holstein mit Bus oder Bahn unterwegs ist, muss weiterhin Maske tragen. Die Landesregierung verlängerte die aktuell gültigen Corona-Regeln am Dienstag um vier Wochen bis 19. August, wie die Staatskanzlei mitteilte. Eine Maskenpflicht gilt neben dem öffentlichen Nahverkehr auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Neu ist, dass Besucher in Krankenhäusern ab Samstag auch nur noch eine medizinische und nicht mehr wie bislang eine FFP2-Maske tragen müssen.

© dpa-infocom, dpa:220719-99-80529/2 (dpa)