Verband: Vermieter sollen Vorauszahlungen erhöhen dürfen

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung.

Kiel (dpa/lno). Der Eigentümerverband Haus & Grund fordert für Vermieter das Recht, wie Energieversorger ihre Vorauszahlungen für Heizkosten zu erhöhen. «Ansonsten sind Konflikte wegen hoher Nachzahlungen nach der nächsten Heizkostenabrechnung vorprogrammiert», erläuterte am Dienstag der Landesvorsitzende Alexander Blažek. Nach der geltenden Rechtslage dürfen Vermieter die Vorauszahlungen nur nach einer Abrechnung anheben. «Das ist angesichts der brisanten Situation nicht mehr angemessen», meinte Blažek angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise.

Für Vermieter seien Energiekosten durchlaufende Posten. Bliebe es bei der aktuellen Rechtslage, müssten Vermieter die explodierenden Gaspreise für Mieter vorfinanzieren. «Das kann private Kleinvermieter, die rund zwei Drittel des Wohnungsmarktes abdecken, in finanzielle Schwierigkeiten bringen.»

Blažek warf dem auch für Energie zuständigen Umweltministerium eine einseitige Fokussierung auf Mieter vor. «Auch viele Menschen in den eigenen vier Wänden wissen nicht, wie sie mit ihrer kleinen Rente die Gasrechnung bezahlen sollen.» Diese Gruppe dürfe die Landesregierung nicht im Stich lassen. «Bei der aktuellen Notlage sitzen Häuslebesitzer, Vermieter und Mieter in einem Boot», erklärte Blažek. «Das Land hat die Aufgabe, dieses Boot durch die schwere See in den sicheren Hafen zu manövrieren.» Um Mietern zu helfen, müssten die staatlichen Sicherungssysteme funktionieren.

Das Land müsse umgehend eine unabhängige Energieberatung für Hausbesitzer fördern, meinte Blažek. «Nicht für jedes Haus ist eine Wärmepumpe geeignet.» Die Kommunen müssten so schnell wie möglich Wärmepläne aufstellen. «Wer jetzt eine Wärmepumpe einbaut, obwohl die Gemeinde ein Nahwärmenetz bauen will, hat zigtausende Euros in den Sand gesetzt.»

© dpa-infocom, dpa:220719-99-78747/2 (dpa)