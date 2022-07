Hitze-Tage beginnen im Norden

Kiel/Hamburg (dpa/lno). Sonne satt und Hitze pur - in Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Dienstag im Schnitt Temperaturen von etwa 30 Grad erwartet. Im Landesinneren ist mit bis zu 36 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der Wind soll nur schwach wehen, der Himmel blau bleiben. An den Küsten werde es mit etwas Seewind und 27 Grad auf Fehmarn bis 29 Grad auf Sylt teilweise etwas kühler.

Grund für die Hitze ist demnach ein Hochdruckgebiet über Ostmitteleuropa, das heiße und trockene Luftmassen in den Norden lenkt. Für Mittwoch rechnen die Meteorologen deshalb mit noch höheren Temperaturen. Insbesondere in Hamburg und Holstein kann das Thermometer laut Vorhersage auf 38 Grad klettern. Erst in der Nacht zum Donnerstag kann es kräftige Schauer geben.

