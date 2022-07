Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Nordermeldorf (dpa/lno). Eine Fahrradfahrerin hat bei einem Unfall in Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) schwerste Kopfverletzungen erlitten. Die 68 Jahre alte Frau sei am Samstag auf einem Feldweg gefahren und habe eine Hauptstraße überqueren wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sie die Vorfahrt einer 61 Jahre alten Autofahrerin missachtet. Der Wagen erfasste die Fahrradfahrerin, die sich beim Sturz die Kopfverletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Klinikum nach Heide.

