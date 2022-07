Playoff-Viertelfinale: Zwei Niederlagen für Hamburg Stealers

Ein Baseball liegt in einem Fanghandschuh.

Hamburg (dpa/lno). Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers droht das Aus im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Cheftrainer David Wohlgemuth unterlag beim Titelverteidiger Heidenheim Heideköpfe am Wochenende mit 10:13 und 1:13. Damit liegen die Stealers in der Serie «best of five» mit 0:2 im Rückstand.

Am Samstag hatten die Hanseaten die erste Partie lange offen gestalten können. Erst mit drei Punkten im achten von neun Spielabschnitten konnte sich der Favorit den Erfolg sichern. Das zweite Duell am Sonntag war aufgrund des Heidenheimer Vorsprungs dagegen schon nach sieben Innings beendet.

