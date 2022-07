Ehemaliger HSV-Profi Khaled Narey wechselt zu PAOK Saloniki

Düsseldorf/Hamburg (dpa/lno). Der Transfer des ehemaligen HSV-Profis Khaled Narey zu PAOK Saloniki ist perfekt. Der 27 Jahre alte Flügelspieler von Fortuna Düsseldorf wechselt mit sofortiger Wirkung zum griechischen Fußball-Erstligisten. Das gab der Zweitligist am Sonntag bekannt. Für den im Vorjahr ablösefrei vom Hamburger SV geholten Profi sollen die Rheinländer, die Narey am Samstagabend in ihrem Auftaktspiel beim 1. FC Magdeburg (2:1) schon nicht mehr eingesetzt hatten, geschätzt bis zu zwei Millionen Euro erhalten.

Narey war in der vergangenen Saison zu einem der besten Feldspieler der Liga avanciert. Er stand in 31 Punktspielen auf dem Feld, erzielte dabei acht Treffer und gab 15 Torvorlagen. Davor hatte er drei Jahre lang (77 Spiele/11 Tore) das Trikot des HSV getragen, bei dem er aber den Status als Stammspieler verloren hatte.

