Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Sylt (dpa/lno). Beim Überholen ist ein Motorradfahrer auf der Insel Sylt mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann überholte am Samstagabend auf einer Landstraße zunächst drei Autos und stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Flensburger Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Weitere Menschen wurden nach Angaben des Sprechers nicht verletzt. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Zuvor hatte «shz.de» über den Unfall berichtet.

