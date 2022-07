Herzogtum Lauenburg Auto landet in Dorfteich: Fahrer betrunken

Stubben (dpa/lno). Eine nächtliche Fahrt durch Stubben (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist für drei Insassen eines Autos in einem Teich geendet. Der betrunkene Fahrer habe in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sagte ein Polizeisprecher. Über einen Grünstreifen hinweg sei er schließlich in den Teich gefahren. Der Mann und seine beiden Mitfahrer konnten das Auto demnach unverletzt verlassen und verständigten selbst den Notruf.

