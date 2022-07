Verkehr Volle Autobahnen in Norddeutschland

Hamburg (dpa/lno). Mit Ferienbeginn hat es am Freitagnachmittag auf den Hamburger Autobahnen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegeben. Auf der A1 in Richtung Süden gab es zehn Kilometer stockenden Verkehr, teilte die Verkehrszentrale Hamburg mit. Auf der Gegenrichtung der A1 waren es zeitweise auch zehn, später dann sechs Kilometer. Auch auf der A7 mussten sich die Autofahrer in Richtung Süden gedulden. Hier gab es zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel acht Kilometer stockenden Verkehr.

Auch in Schleswig-Holstein ist auf den Straßen viel los. Auf der A1 Richtung Lübeck staut es sich laut dem ADAC zwischen Barsbüttel und Kreuz Bargteheide zehn Kilometer. Auch auf der A7 gibt es zwischen Hamburg und Flensburg in beide Richtungen vereinzelte Staus.

