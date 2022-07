Auto überschlägt sich und fängt Feuer: A24 gesperrt

Hagenow. Ein Unfall mit einem Autobrand hat am Freitag in Westmecklenburg für eine Sperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg in Fahrtrichtung Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war nach ersten Erkenntnissen ein Auto mit drei Insassen am Morgen zwischen Hagenow und Wittenburg ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich und fing Feuer. Die Löscharbeiten dauerten noch an. Es gebe mindestens einen Verletzten. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

