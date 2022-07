Gabi Bauer haben ihre Zwillinge viel Kraft gekostet

Ein Kind krempelt üblicherweise von jetzt auf gleich das ganze Leben der Eltern um. Zwei Kinder auf einen Schlag tun das umso intensiver. Das weiß auch Fernseh-Journalistin Gabi Bauer. Sie erinnert sich an harte Momente.

Hamburg. Die TV-Journalistin Gabi Bauer (59, ARD-«Nachtmagazin») hat ihre Doppelrolle als berufstätige Mutter von mittlerweile erwachsenen Zwillingssöhnen als Herausforderung empfunden. «Ich war natürlich überrascht, Zwillinge zu kriegen - und die ersten Jahre waren echt hart. Ich habe manchmal in der Küchenecke gehockt und geheult - einfach vor Überforderung", sagte Bauer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Bauer wird am 21. Juli 60 Jahre alt.

Immer gleich zwei Kinder zu versorgen, sei schon etwas Besonderes - einfach, weil man doppelte Kraft aufbringen müsse. «Ich hatte aber ab dem Moment, an dem ich wieder gearbeitet habe, auch immer Hilfe. Wenn ich weg war, war zuhause eine Kinderfrau, anders als bei vielen anderen», erklärte die Fernsehmoderatorin, die sich die Familienarbeit zudem mit ihrem Ehemann und Kollegen Ulrich Exner («Welt») geteilt hat. «Das ist echt lange her - und jetzt sind das große kraftvolle Menschen, die ihre eigenen Wege gehen», sagte die 59-Jährige über ihre 2001 geborenen Söhne.

