Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 681,3

Kiel (dpa/lno). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag leicht gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 681,3, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle vom Dienstag (Stand: 19.15 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 672,8 gelegen - und vor einer Woche noch bei 922,1.

Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Am Donnerstag wurden im Norden 4101 neue Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 5368. In den Krankenhäusern wurden 480 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt - eine Woche zuvor 469. Auf den Intensivstationen lagen 36 Corona-Patienten; 14 von ihnen wurden beatmet.

Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg auf 2656. Seit dem Vortag wurden zwei neue Todesfälle gemeldet.

Unter den Kreisen und kreisfreien Städten hat der Kreis Plön weiter die höchste Sieben-Tages-Inzidenz - sie lag am Donnerstag bei 920,7. Die zweithöchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Rendsburg-Eckernförde (807,1), gefolgt von Lübeck (789,3). Die niedrigste Inzidenz registrierte der Kreis Stormarn (511,8).

© dpa-infocom, dpa:220714-99-27454/3

