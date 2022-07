Land liegt beim Ausbau der Windenergie weit vorn

Berlin/Kiel (dpa/lno). Beim Ausbau der Windenergie ist Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr dem Rest des Landes weit enteilt. 72 von insgesamt 238 neuen Anlagen und 280 von 977 Megawatt (MW) installierter Leistung entstanden im nördlichsten Bundesland, wie der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag in Berlin mitteilten.

Weil auch alte Anlagen stillgelegt wurden, lag der sogenannte Netto-Zubau im ersten Halbjahr bundesweit bei 878 MW, etwas mehr als im Vorjahresvergleich. In Schleswig Holstein betrug der Netto-Wert 233 MW. Zum Vergleich: Im flächenmäßig größten Bundesland Bayern entstanden in den ersten sechs Monaten 2022 nur drei Windenergieanlagen mit neun MW. Um die Ausbauziele erreichen zu können, wird aus Verbandssicht bundesweit das fünffache Volumen benötigt.

Der schleppende Ausbau bei Windrädern an Land setzt die Branche wirtschaftlich zunehmend unter Druck. Die Verbände forderten die Politik am Donnerstag auf, dringend weitere Reformen auf den Weg zu bringen. Genehmigungsverfahren müssten deutlich verkürzt werden. Bereits beschlossene Maßnahmen, damit mehr Flächen für Windräder ausgewiesen werden, müssten schnell wirken.

Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Stromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu steigern; derzeit liegt er knapp unter 50 Prozent. Um das Ziel zu erreichen, sollen 2 Prozent der gesamten Bundesfläche an Land für Windräder ausgewiesen werden, das ist mehr als eine Verdoppelung. In Schleswig-Holstein ist dieses Flächenziel bereits erreicht. Die schwarz-grüne Koalition in Kiel will den Ausbau der Windenergie aber weiter beschleunigen.

Die Branche sei erheblich unter Druck geraten, sagte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Notwendig sei ein verlässlicher Ausbau von Windrädern in Deutschland. In der gesamten Branche gebe es aktuell rund 100.000 Jobs, es seien aber einmal 40.000 bis 50.000 mehr gewesen. Dies sei Folge von Markteinbrüchen in den vergangenen Jahren. Wenn es kein «Aufwärts» gebe, seien weitere Jobs gefährdet.

