Frau getötet: Tatverdächtiger Partner in Psychiatrie

Lübeck (dpa/lno). Der 41 Jahre alte Mann, der am Wochenende seine Lebensgefährtin getötet haben soll, ist vorläufig in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das habe das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck entschieden, sagte deren Pressesprecher Christian Braunwarth am Donnerstag. Nach Auffassung eines Sachverständigen sei die Steuerungsfähigkeit des Tatverdächtigen aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen, erläuterte Braunwarth.

Der Tatverdächtige steht den Angaben zufolge im Verdacht, seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin am Wochenende in der gemeinsamen Wohnung erstochen zu haben. Die Polizei hatte die Tote am Dienstag gefunden, weil sie nach einem per Notruf eingegangenen Hinweis auf einen lautstarken Streit zu der Wohnung gefahren war. Wer an der Auseinandersetzung beteiligt war, ist nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220714-99-23637/2 (dpa)