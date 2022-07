Hunderte Verstöße bei Kontrollaktion in der Hamburger U-Bahn

Hamburg (dpa/lno). Bei einer konzentrierten Kontrollaktion zur FFP2-Maskenpflicht in einer Hamburger U-Bahn sind am Donnerstag mehrere Hundert Verstöße registriert worden. So seien bei der Kontrolle an der U-Bahnstation Burgstraße 297 Maskenverstöße festgestellt worden, teilte die Hamburger Hochbahn-Wache am Donnerstag mit. Viele weitere Fahrgäste seien zudem ermahnt worden, weil sie nur eine medizinische Maske getragen, ihre Unwissenheit aber glaubhaft versichert hätten. Das habe unter anderem Touristen aus anderen Bundesländern betroffen.

Eine Sprecherin der Hochbahn-Wache ging davon aus, dass etwa 90 Prozent der Fahrgäste auf der kontrollierten Strecke ihre FFP2-Maske richtig getragen hätten. Abgesehen davon wurden den Angaben zufolge 13 Menschen ohne ausreichenden beziehungsweise gültigen Fahrausweis erwischt.

