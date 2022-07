Saisonstart 1. FC Nürnberg will St. Pauli «natürlich auch wehtun»

Nürnberg/Hamburg (dpa/lno). Der 1. FC Nürnberg geht das Gastspiel beim FC St. Pauli zum Start der neuen Fußball-Zweitligasaison mit Respekt an. «Sie sind sehr heimstark. Sie werden alles daran setzen, das Heimspiel im ersten Spiel zu gewinnen», sagte Trainer Robert Klauß vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Wir wollen dagegenhalten und wollen ihnen natürlich auch wehtun.»

Die eigene Leistung einzuschätzen, fällt dem Trainer vor Spielstart schwer. «Es ist immer so, dass man nicht genau weiß, wo man steht - manchmal sogar nach den ersten beiden Spieltagen immer noch nicht», sagte Klauß, der das Training in der Vorbereitung lobte, allerdings die Leistungen in den Testspielen kritisierte. «Klar, die erste Halbzeit gegen Arsenal (3:5) war gut, aber gerade das Spiel gegen Wattens (0:2) war nicht gut. Das haben wir auch klar angesprochen.»

Der «Club» hatte die vergangene Spielzeit nach einer schwachen Schlussphase auf Tabellenplatz acht abgeschlossen. Ein Saisonziel möchte Klauß vor Saisonstart noch nicht formulieren, sieht allerdings gute Voraussetzungen: «Wir haben ein stabiles Grundgerüst aus der letzten Saison, wissen, was wir können.» Rund 1200 «Club»-Fans werden Nürnberg in Hamburg unterstützen. Verzichten muss Klauß auf Lukas Schleimer und Pascal Köpke. Felix Lohkemper (Infekt) ist fraglich.

