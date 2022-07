Magath zu Hamburger SV: «Sehe sonst keinen Favoriten»

Hamburg. Auch Felix Magath hält den Hamburger SV für den ersten Aufstiegsanwärter in der am Wochenende beginnenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga. «Ich sehe sonst neben den Hamburgern keinen großen Favoriten auf den Aufstieg. Der HSV muss diesmal nach oben gehen», sagte der langjährige HSV-Profi der «Bild-Zeitung» (Mittwoch). «Ich denke, dass die Chancen auf den Aufstieg für den HSV sehr, sehr gut stehen. Schalke und Bremen als große Konkurrenten sind aus der Liga verschwunden. Gleichwertiges ist nach meiner Meinung nach nicht in die 2. Liga heruntergekommen», begründete Magath.

Für die Norddeutschen spreche außerdem, dass der Kader von Trainer Tim Walter weitgehend zusammengeblieben sei. «Die Mannschaft hat keine großen Veränderungen im Team, keine substanziellen sportlichen Verluste», meinte der 68-Jährige, der in der vorigen Spielzeit als damaliger Coach von Hertha BSC den HSV-Aufstieg in der Relegation noch verhindert hatte.

Der Ex-Nationalspieler hält es auch für richtig, dass die Hanseaten die Rückkehr in die 1. Liga im fünften Anlauf und anders als in den Vorjahren offiziell zum Ziel erklärt haben. «Alles andere als seine Aufstiegsambitionen klar zu formulieren, geht da nicht», betonte Magath, der nach seiner Zeit als Profi auch als Manager und Trainer für den norddeutschen Traditionsclub tätig war. «Man muss zu seinen sportlichen Zielen stehen und das tut der Verein.»

