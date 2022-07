Streit mit Ex-Freundin: Mann soll Haus angezündet haben

Hamburg (dpa/lno). Drei Tage nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Hamm hat die Polizei einen 25-Jährigen als mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der Deutsche sei tatverdächtig, den Brand am Freitagnachmittag nach einem Streit mit seiner 25 Jahre alten Ex-Partnerin gelegt zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zivilfahnder hätten ihn abgeführt, als er sich am Montagabend erneut mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin traf. Das Amtsgericht erließ am Dienstag Haftbefehl. Das Feuer hatte den Dachboden und Teile des Dachstuhls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

