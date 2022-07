Wendy Mitchell ist neue Kuratorin der Nordischen Filmtage

Lübeck (dpa/lno). Die Journalistin Wendy Mitchell ist die neue Kuratorin des Serienprogramms der Nordischen Filmtage Lübeck. Sie löst Christian Modersbach ab, der das Festival nach elf Jahren verlässt. Die Nordischen Serien seien eines der Markenzeichen der Nordischen Filmtage Lübeck, sagte Kultursenatorin Monika Frank. Deshalb freue sie sich, mit Wendy Mitchell eine ausgewiesene Medien-Expertin in Lübeck willkommen zu heißen.

Die gebürtige US-Amerikanerin Mitchell arbeitet nach Angaben der Nordischen Filmtage als freiberufliche Referentin, Mentorin und Beraterin für verschiedene internationale Filmfestivals und gilt in der Branche als Spezialistin für nordisches Kino und Fernsehen. Ihr neues Amt werde sie bereits am Freitag (15. Juli) antreten, heißt es in der Mitteilung.

Die Nordischen Filmtage Lübeck gelten als bedeutendste Werkschau für Filme aus dem Norden und Nordosten Europas außerhalb Skandinaviens. Die 64. Ausgabe des Festivals findet in diesem Jahr vom 2. bis 6. November statt.

