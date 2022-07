Erzbischof Heße mit Coronavirus infiziert

Stefan Heße spricht während einer Abschiedsfeier in Hamburg-Finkenwerder.

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Erzbistum am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Der Erzbischof hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Der Verlauf seiner Erkrankung ist bislang mild», heißt es dort weiter. Nach Angaben eines Sprechers war die Infektion am Montag mit einem Testergebnis bestätigt worden. Unklar sei, wo sich der Erzbischof angesteckt habe.

