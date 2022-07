Polizei Tauben in Kiel mit Blasrohrpfeilen beschossen

Kiel (dpa/lno). In Kiel sind mindestens drei Tauben mit Blasrohrpfeilen beschossen worden. Ein Vogel starb, zwei wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der vergangenen Woche hatten zwei Mitarbeiter des Landeskontrollverbandes Schleswig-Holstein (LKV SH) drei verletzte Tauben auf ihrem Gelände entdeckt. Da zwei der Tauben noch laufen und fliegen konnten, gelang es zunächst nicht, sie einzufangen. Ein Vogel wurde nach Angaben von Anwohnern tot gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

