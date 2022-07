Wetter Hamburg: Erst Kälte, dann Hitze – und immer fehlt der Landregen

Stand-up-Paddler, Kanufahrer, Segler und und Menschen in Tretbooten sind auf der Außenalster unterwegs und genießen das schöne Wetter in Hamburg (Archivbild).

Hamburg. Kühl und windig, warm und gemütlich, kalt und dann richtig heiß: Das Wetter in Hamburg wird in den kommenden Tagen zur körperlichen Belastungsprobe und verlangt den Menschen in der Hansestadt einiges ab. Kontinuität? Fehlanzeige. Vielmehr fährt der Sommer Achterbahn und zeigt sich mit heftigen Temperaturschwankungen innerhalb kurzer Zeit von seiner herausfordernden Seite.

Die Woche startet durchwachsen mit einem Mix aus Sonne und Wolken und etwa 22 Grad in Hamburg. Am Dienstag wird es dagegen richtig sommerlich: "Wir erwarten 26 Grad und bis zu 13 Sonnenstunden", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Noch wärmer soll es dann am Mittwoch mit 27 Grad werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es dabei trocken und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlicher Richtung. An den Küsten im Norden erreichen die Temperaturen etwa 22 Grad.

Wetter Hamburg: Temperaturen fallen auf unter 20 Grad

Doch das sommerliche Gastspiel ist nur von kurzer Dauer: Am Donnerstag fallen die Temperaturen in Hamburg auf etwa 21 Grad, am Freitag wird noch nicht einmal mehr die 20-Grad-Marke erreicht: "Mit 18 Grad wird der Freitag bei einem Mix aus Sonne und Wolken sehr kühl", prognostiziert Jung.

Grund dafür sind kleine Ausläufer aus Tiefs aus dem Nordwesten: "Diese Islandtiefs mogeln sich zu uns und bringen dabei kühle Luftmassen mit", so der Wetterexperte. Auch am Sonnabend bleibe es daher noch kühl bei etwa 19, 20 Grad.

Hitze im Norden: Bis zu 35 Grad in Hamburg?

Die Wende kommt am Sonntag: Es scheint, als ob der Sommer am Freitag und Sonnabend Anlauf nehmen würde, um dann in den darauffolgenden Tagen mit einer Extraportion Hitze zurückzukehren. "Am Sonntag gibt es nach jetzigem Stand 13 Sonnenstunden und 28 Grad", erklärt Jung. "Anfang nächster Woche wird dann die große Hitze aus Südeuropa erwartet. Montag und Dienstag sind daher auch in Hamburg 35 Grad möglich, dabei bleibt es überwiegend trocken." An der Nordseeküste sind bis zu 28 Grad drin.

Noch sei laut Jung allerdings unklar, wie hoch in den Norden sich die Hitze aus dem Süden tatsächlich schiebt. Die Prognosen würden sich ständig ändern, manchmal sogar innerhalb von Stunden. Doch: "Sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Wettermodell halten sich die Prognosen hartnäckig, dass es kommende auch im Norden Woche so richtig heiß werden wird", sagt der Meteorologe.

Wetter Hamburg: Temperaturschwankungen belastend für den Kreislauf

Die Wetterschwankungen bedeuten ein Temperaturgefälle von etwa 17 Grad zwischen Freitag und Montag – eine körperliche Herausforderung nicht nur für ältere Menschen. "Die Hitze kann den Kreislauf belasten, daher ist es ratsam, alles etwas ruhiger und langsamer angehen zu lassen, viel zu trinken und sich nicht zu lange in der prallen Sonne aufzuhalten", rät Jung.

Besorgniserregend ist für den Experten jedoch nicht nur die Hitze, sondern vielmehr die anhaltende Trockenheit. Schon seit Wochen gibt es auch im Norden Deutschlands zu wenig Regen, zudem werden auch in den kommenden Wochen keine großen Niederschläge erwartet. Die gelegentlichen kurzen Schauer bezeichnet Jung als Tropfen auf dem heißen Stein. "In Fühlsbüttel wurden bis einschließlich 11. Juli 21,7 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Das entspricht 26 Prozent des Monatssolls und ist zu wenig, denn mehr als ein Drittel des Monats sind bereits rum", so Jung. Was fehle, sei ein richtiger Landregen.

Kälte, Hitze, Regenflaute – Hamburg könnte also extremes Wetter bevorstehen. Inwiefern die Prognosen wirklich zutreffen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.