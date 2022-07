Holstein-Stürmer Reese in Italien umworben

Kiel (dpa/lno). Stürmer Fabian Reese vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wird von mehreren italienischen Vereinen umworben. Nach Informationen der «Kieler Nachrichten» (Montag) sollen gleich vier Clubs an dem 24 Jahre alten Flügelstürmer interessiert sein. Die Erstligisten US Cremonese und US Salernitana sowie die Zweitligisten Cagliari Calcio und CFC Genua. Eine erste Anfrage von Cremonese sei von Holstein-Sportchef Uwe Stöver im Juni abgelehnt worden, heißt es. Reese hatte vor Kurzem den «Kieler Nachrichten» gesagt, es sei «mittelfristiges Ziel, möglichst hoch zu spielen, in der Bundesliga oder bei einem Erstligisten im Ausland».

