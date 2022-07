Der Wechsel von Josha Vagnoman vom HSV zum VfB Stuttgart ist nun doch noch zustande gekommen. Die Hanseaten verlieren ein großes Talent, bekommen für den U21-Nationalspieler aber frisches Geld in die Kasse.

Transfer Abschied nach zwölf Jahren: Vagnoman in der Bundesliga

Hamburg (dpa/lno). Nach langen Verhandlungen ist der Wechsel von Josha Vagnoman vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zum Bundesligisten VfB Stuttgart perfekt. Der Außenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Der 21-Jährige war am Vormittag bereits mit seinen neuen Kollegen ins Trainingslager des VfB nach Weiler-Simmerberg gereist.

In ihren jeweiligen Ablösevorstellungen lagen die beiden Clubs lange Zeit weit auseinander. Dem Vernehmen nach zahlt der VfB nun einen Sockelbetrag zwischen 3,5 und vier Millionen Euro an den hanseatischen Zweitligisten. Durch diverse Bonuszahlungen kann die Summe noch auf rund 4,5 Millionen Euro anwachsen. «Dem Transfer haben wir schweren Herzens zugestimmt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen federn den sportlichen Verlust aber nach unseren Vorstellungen ab», sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Vagnoman verlässt den HSV nach zwölf Jahren. Im Alter von 17 Jahren und 89 Tagen hatte er im März 2018 sein Profidebüt beim HSV gegeben und avancierte damit zum bis heute jüngsten Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte. Es folgten 71 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete. Zudem bestritt er 19 Jugend-Länderspiele für diverse DFB-Auswahlteams. Im Sommer 2021 gehörte er zum U21-Europameister-Team.

«Er ist mit seinem Profil einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. «Nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte», sagte Vagnoman. Er freue sich sehr, dass der Wechsel geklappt habe. «Der VfB bietet jungen Spielern sehr gute Rahmenbedingungen, um sich zu entwickeln. Ich möchte mich schnell in meiner neuen Mannschaft zurechtfinden und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit dem VfB eine erfolgreiche Saison spielen», betonte der gebürtige Hamburger.

© dpa-infocom, dpa:220709-99-965298/5 (dpa)