Viel Reiseverkehr im Norden: Staus und ein voller Flughafen

Auf lange Wartezeiten mussten sich Urlaubsreisende im Norden am Wochenende einstellen - sowohl im Auto als auch am Hamburger Flughafen. Das große Chaos blieb dennoch aus.

Hamburg (dpa/lno). Viel Geduld und eine großzügige Zeitplanung - das haben Reisende gebraucht, die am Wochenende im Norden ihren Sommerurlaub antreten wollten. Wie erwartet haben die Ferien für lange Flughafen-Schlangen und volle Autobahnen gesorgt.

Für Sonntag waren, genau wie zuvor am Samstag, 140 Starts und 140 Landungen am Hamburger Flughafen geplant. Am vollsten sei es dabei zumeist am frühen Morgen gewesen, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag. Erwartet wurden an beiden Tagen jeweils etwa 40.000 Passagiere. Damit liegen die Zahlen leicht unter dem reisestärksten Tag am Freitag, mit jeweils 155 geplanten Starts und Landungen.

Zeitweise war es am Terminal zu Wartezeiten zwischen 60 und 90 Minuten gekommen. Großes Chaos oder Frust blieben dennoch aus: In den meisten Fällen seien die Menschen verständnisvoll, geduldig und gut vorbereitet gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag.

Auch auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein und Hamburg mussten Reisende am Wochenende Wartezeiten einplanen. Vor allem auf der A1 und der A7 in Richtung Süden kam es immer wieder zu Staus von rund fünf bis zehn Kilometern, beispielsweise von Fehmarn in Richtung Lübeck oder vor dem Hamburger Elbtunnel. Ab Sonntag ist nun zudem mit stockendem Verkehr auf der A23 bei Halstenbek in Richtung Norden zu rechnen. Grund dafür sind einem Polizeisprecher zufolge geplante Bauarbeiten, durch die nur noch eine Spur frei bleibt.

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bereits Sommerferien. Niedersachsen folgt am 14. Juli.

© dpa-infocom, dpa:220709-99-965000/3 (dpa)

