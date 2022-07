Junger Autofahrer stirbt bei Unfall im Regen auf A1

Bad Oldesloe (dpa/lno). Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Starkregen auf der Autobahn 1 (Hamburg-Lübeck) getötet worden. Der junge Mann aus dem Kreis Stormarn sei am frühen Donnerstagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Bad Oldesloe vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen prallte gegen den Auflieger eines auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugs und blieb schließlich an der Mittelschutzplanke stehen. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn mehr als zwei Stunden lang gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220707-99-939877/2 (dpa)