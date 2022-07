Justiz Versuchter Mord nach Trinkgelage in Hamburg: Prozess startet

Hamburg (dpa/lno). Nach einem Trinkgelage soll ein heute 53-Jähriger in seiner Wohnung in Hamburg versucht haben, eine Frau mit einem Schal zu erwürgen. Nun muss sich der Mann unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Am Donnerstag (8.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen den Deutschen vor dem Hamburger Landgericht.

Laut Anklage soll der Mann im Januar 2022 nach einem vorherigen Streit dem auf dem Sofa schlafenden Opfer mit einem Schal den Hals zugedrückt haben. Dabei hat er den Angaben zufolge so lange zugezogen, bis die damals 43 Jahre alte Frau bewusstlos wurde und aus dem Mund und der Nase blutete. Erst dann habe er - mit dem Bewusstsein, sie so nicht töten zu können - aufgehört und den Notruf verständigt. Der Mann ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen.

